/678702/مشروع-قانون-باعتبار-التعدي-علي-الأراضي-الزراعية-جريمة-مخلة-بالشرف-ونواب-قرار-صائب-والدولة-لن-تتقاعس-عن-التصدي-لتلك-الظاهرة-سواء-بالإزالة-أو-التجريم

تمضي الدولة المصرية قدما نحو مواجهة ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية، حيث استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، موقف التعديات علي الأراضي الزراعية والإجراءات التي يتم اتخاذها للحفاظ علي الرقعة الزراعية، لذلك وجهت الحكومة بدراسة مشروع قانون لاعتبار التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، علق النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي قرار الحكومة بإعداد مشروع قانون لإعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، قائلا:التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة حقيقية في ظل نقص الرقعة الزراعية وتوجه الدولة لاستثمار جميع الأراضي الزراعية و لاسيما الأراضي القديمة.

محمد السباعي: الدولة لن تتقاعس ضد ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية سواء بالإزالة أو التجريم

وأضاف السباعي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، الفترة الماضية شهدت تعديات عديدة علي الأراضي الزراعية، ولكن هذه التعديات تواجهها الدولة بمجهودات حثيثة وتمويلات ضخمة لإصلاح الأراضي الجديدة، لافتا أن مجلسي النواب والشيوخ يدعمون مشروع القانون باعتباره يحافظ علي الرقعة الزراعية.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون مهم في ظل وجود فجوة بين مواردنا المائية واحتياجاتنا، مشددا علي ضرورة أن يدرك كل مواطن مسئوليته تجاه هذا الملف، وأن الدولة لن تتقاعس ضد ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية سواء بالإزالة أو التجريم .

عمرو القطامي: التعدي علي الأراضي الزراعية يهدد الأمن القومي

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية تعد أزمة كبرى على الدولة المصرية، مؤكدا أن السنوات الماضية شهدت زيادة في حالات التعدي التعديات؛ الأمر الذي أدي إلي تقليص الرقعة الزراعية.

وأشاد القطامي، في بيان له، توجهات الحكومة بإعداد مشروع قانون لاعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، مضيفا: أنه إذا استمرت حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بهذا الشكل ستختفي الرقعة الزراعية خلال السنوات القادمة، مما ينعكس سلبا على توفير احتياجات الغذاء خاصة في ظل الزيادة السكانية.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعدي علي الأراضي الزراعية يؤدي إلي ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلي أن استصلاح الأراضي الزراعية يكلف الدولة أموالا ضخمة، كما أنها تهدد الأمن الغذائي المصري للأجيال الحالية وللأجيال المقبلة.

وأضاف القطامي: القيادة السياسية تتعامل بجدية في الحفاظ علي الأراضي الزراعية وإزالة حالات التعدي عليها، وتبذل جهود عظيمة لتحقيق التنمية الزراعية من خلال إقامة المشروعات لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.