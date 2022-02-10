اتحاد الكرة ينقل مباراة سموحة والزمالك لاستاد برج العرب

أرسل مسؤلو الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً لناديي سموحة والزمالك، يؤكد فيه نقل مباراة الفريقين والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الأسبوع التاسع الى استاد برج العرب نظرا لعدم جاهزية ملعب استاد الأسكندرية لاستقبال المباراة.

الجدير بالذكر أن استاد الأسكندرية تعرض للإجهاد خلال النوات الشتوية التى تعرضت لها الأسكندرية رغم محاولات مسؤلو الاستاد، ومحمد عبد الرازق مدير الاستاد من تغطية الملعب بالمشمع واتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الملعب، إلا أنه تعرض للتلف فى أجزاء كبيرة من الملعب وجارى العمل على اصلاحها، الأمر الذى أدى الى نقل المباراة لبرج العرب.

الزمالك وسموحة

من ناحية أخرى، سيطرت حالة من الغموض على موقف المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك، من حيث تجديد عقده مع الفريق أو عدمه، حيث تجمع جلسة اللاعب ومسئولى الزمالك خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفه وتحديد مصيره.

ونشرت تقارير مغربية أن أشرف بن شرقى لاعب الزمالك أخطر زملاءه بالفريق عدم رغبته فى تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، رغم أن المفاوضات لم تتوقف خلال الفترة الماضية لإقناعه بتجديد عقده والاستفادة من قدراته الفترة المقبلة.

وكشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، فى تصريحات له، أن بن شرقى له 7 أشهر متأخرة من راتبه 750 ألف دولار، مع عودة المجلس أخبرهم أنه يريد المتأخرات الخاصة به، وتحدث معه ومع جميع اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 12 فبراير الجارى باستاد القاهرة الدولي.