وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض المنتجات الشبابية بالجزيرة

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرضاً لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية والتراثية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.





والمعرض المقام بالتعاون ما بين صندوق تحيا مصر ووزارة الشباب والرياضة يأتى فى إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة فى قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

وتتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم ، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض ، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية مثل "الاكسسوارات، الملابس اليدوية، الكروشيه، منتجات الجلود، السجاد اليدوى، التحف والهدايا، خيوط المكرمية، مشغولات الخرز، المنتجات الخشبية"، وغيرها من المنتجات الاخرى اليدوية والتراثية.