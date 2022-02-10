سكرين شوت مع قمحة: التغير المناخى قضية عالمية وليست مؤامرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفند قمحة، فى حلقة جديد من برنامج "سكرين شوت مع قمحة" على "دوت الخليج"، النظريات التى تؤكد أن التغير المناخى مؤامرة مشيرا إلى أن جميع دول العالم ستتضرر، بسبب بعض سياسات بعض الدول التى أثرت على التوازن البيولوجى على كوكب الأرض، ما أدى إلى نشوب حرائق فى الغابات الكبرى وتعرض مدن للغرق.

وأشار إلى تحذيرات العلماء حول أن بعض المدن الساحلية فى مصر مهددة بالغرق بسبب التغير المناخى.