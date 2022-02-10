تطوير وتدريب.. اختصاصات المجلس الصحى المصرى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز اختصاصات المجلس الصحى المصرى. ويسرى القانون على جميع خريجى كليات القطاع الصحى، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر.

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