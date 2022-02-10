عاجل- الأعلى للآثار: لأول مرة فتح غرف وسراديب جديدة بمعبد دندرة فى قنا

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى يرافقه أيمن هندى مدير عام آثار قنا، لتفقد أعمال الترميم وإزالة "السيناج" من أسطح وجدران وغرف معبد دندرة تمهيدا لافتتاحها فى العيد القومى لمحافظة قنا والمقرر له 3 مارس المقبل.
وأكد وزيرى، بدء تجهيز معبد دندرة لذوى الهمم لأول مرة، على أن يصبح جاهزا لاستقبال ذوى الهم مطلع مارس المقبل للتجول بحرية تامة داخل المعبد حتى يصل لقدس الأقداس، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تجهيز العديد من المعابد بمحافظة الأقصر وبعض مقابر وادى الملوك والملكات لمساعدة ذوى الهمم فى التجول بتلك المعابد بمنتهى الحرية والسهولة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال أمين المجلس الأعلى للآثار، إن معبد دندرة يعد واحدا من أجمل وأهم المعابد المصرية وهو المعبد شبه الوحيد الذى تستطيع الصعود لسطح المعبد " الروف " ليرى الزوار منظر بانورامى للمنطقة المحيطة ، مشيرا أن المعبد تعرض منذ فترة كبيرة جدا لكم من الإتساخات والتكلسات والسيناج فوجب علينا القيام بعمليات التطوير والتى تتم بأيادى مصرية خالصة على غرار ما تم فى معابد الكرنك ومعبد الأقصر، ورأينا اليوم نتيجة مبهرة للغاية تكبدوا خلالها عناء كبير من الجهد والوقت، مشيدا بالمجهود الذى أظهر العديد من النقوش والألوان لأول مرة.
وأعلن عن انطلاق مهرجان دندرة بالتنسيق مع وزارتى الثقافة والآثار فى 3 حتى 5 مارس المقبل، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.
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