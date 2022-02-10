/678693/تعرف-على-سبب-وفاة-نجل-عادل-الفار-شقيقة-الراحل-تفجر-تفاصيل-صادمة

رحل عن عالمنا ،اليوم الخميس، شادي نجل الفنان عادل الفار، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة نقل على إثرها للمستشفى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هنا.

دوت الخليج يرصد سبب وفاة نجل عادل الفار.

سبب وفاة نجل عادل الفار

وكشفت شقيقة الراحل سبب وفاته، حيث قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس»: " أخويا مدخن فبدأ الموضوع معاه بكحة.. كان رافض يروح المستشفى فأخدناه بالعافية، الدكاترة قالوا عنده مياه على الرئة فممكن تكون بسبب التدخين، لكنه مماتش بكورونا.. قعد 24 ساعة بس في المستشفى ومات".

وشيع جثمان الراحل في مقابر الأسرة وتلقى العزاء بالمقابر، وحرص عدد من أصدقاء الراحل وكذلك والده عادل الفار على نعيه عبر حساباتهم بموقع فيس بوك.

نجل عادل الفار يتنبأ بوفاته

وكان قد تنبأ نجل عادل الفار، بوفاته قيل رحيله بساعات، إذ كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هو فيه إيه الدنيا جرا فيها ايه، هو انا عايش ولا مت ودخلت النار، حد يرد عليا حد يفهمنى من بعد الحب والود والعيش والملح وطبعا الأهم المصالح الطالعة وقتها، انما دلوقتى الوقت اللى محتاج فيه لكل الناس بيطلعوا فجروا أول مايشفونى وعجبي الصاحب لما يبيع صاحبه ويحلقله".

من هو عادل الفار

عادل الفار هو ممثل مصري، من مواليد 20 ديسمبر 1961، وشارك فى العديد من الأعمال الفنية، مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" و"زكية زكريا فى البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرًا فى مسلسل "الفتوة" الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

الموت يفجع عدد من نجوم الفن في الأيام الماضية

الجدير بالذكر أنه شهدت الساحة الفنية في الأيام القليلة الماضية، وفاة عدد كبير من نجوم الفن سواء منهم أو أقاربهم، ووصل هذا الحظ إلى المنتج محسن جابر الذي أعلن منذ قليل وفاة والدته.

وكتب محسن جابر، عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد علي الجزار".

ورحل عن عالمنا الفنان والمخرج جلال الشرقاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 4 فبراير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت عبير الشرقاوي، ابنة الراحل جلال الشرقاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدها، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه".