/678692/محمد-سلام-ينتهي-من-تصوير-المشاهد-الخارجية-بمسلسل-رمسيس-فى-باريس

انتهي الفنان الشاب محمد سلام من تصوير جزء من فيلمه القادم الذي حمل عنوان “رمسيس باريس” في العاصمة الفرنسية باريس كمشاهد خارجية مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ويستكمل باقي تصوير الفيلم خلال عودة إلى مصر بإحدى الفيلات بمنطقة المنصورية.

دوت الخليجيرصد أنتهاء محمد سلام من تصوير مشاهد فيلم “رمسيس باريس” مع الفنانة هيفاء وهبي

يذكر أن محمد سلام يقوم بتجسيد شخصية ديللر يسرق سيارة لنقل المخدرات بها، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى، كما أن الفيلم "رمسيس باريس" من بطولة الفنانين هيفاء وهبى، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى ومن تأليف كريم حسن بشير.

محمد سلام بفيلم حامل اللقب

وشارك الفنان الشاب بفيلم جديد مع هشام ماجد ودين الشربي، والذي جاء تنظيمه من الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "حامل اللقب"، عرضًا خاصًا لحضور أبطال وعدد من الفنانين والإعلاميين والنقّاد، بشأن العرض الخاص التذي سوف يشهده الجمهور خلال الدقائق القليلة المقبلة.

وبدا ألفنانين بالتوافد، ليشهد العرض الخاص حضور الفنان هشام ماجد وزينب غريب، ومحمد حفظي، محمد سلام والمخرج عمرو سلامة، شريف رمزي، والناقد أحمد شوقي ليكونوا أول النجوم الحاضرين للعرض الخاص للفيلم الكوميدي.

قصة فيلم حامل اللقب

نتعرف من خلال البرومو الخاص بفيلم حامل اللقب، أن البطل الذي يقدمه الفنان هشام ماجد لاعب كرة قدم، وزوجته التي تقدم دورها الفنانة دينا الشربيني تتحمس لفكرة الحمل، ولكن زوجها يفرضه وبشدة، وبعد فترة يكتشف البطل أنه أصبح حامل، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميديا بتفاعل باقي شخصيات الفيلم مع فكرة حمل البطل، فهو فيلم كوميدي يدور في إطار إجتماعي، يتخلله القليل من الخيال العلمي.

أبطال فيلم حامل اللقب

ويشارك في بطولة العمل كلا من النجوم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي، في بطولة فيلم حامل اللقب، إلى جانبهم دنيا ماهر، محمد ثروت، ، محمد كيلاني، ليلى عزالعرب، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، والفيلم للمؤلف إيهاب بليبل بالتعاون مع الفنان هشام ماجد وللمخرج هشام فتحي.