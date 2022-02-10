/678683/توفيق-عبد-الحميد-يكشف-عن-دوره-فى-مسلسل-يوتيرن--خاص

تحدث الفنان توفيق عبد الحميد عن حالته النفسية بعد مشاركته بالسباق الرمضاني القادم 2022 بمسلسل “يوتيرن”، قائلًا: "هو إحساس ليس له وصف لوقوفي أمام الكاميرا بعد غياب طويل".

دوت الخليج يرصد دور توفيق عبد الحميد خلال مشاركته بمسلسل الرمضاني “يوتيرن”

وصرح توفيق عبد الحميد لـ”دوت الخليج” قائلًا: “الحالة التى أشعر بها ليس لها وصف، هي عباره عن فرح وترقب بجانب القلل وحماس شديد لرؤية المسلسل”.

وكشف توفيق عبد الحميد عن دوره بالمسلسل “يوتيرن”: ”أنا أقوم بشخصية طبيب، وأب لشابين وهما ريهام حجاج التى تعمل قبطان بحري ومحمود حجازي بدور الطبيب، والمسلسل يحكي عن الحالة الأسرية التى تمر بها أفراد الآسرة، من خلال منظور الحياة من كل شخص من أفراد الأسرة”.

عودة توفيق عبد الحميد للفن بعد غياب 11 سنة

الجدير بالذكر أنه، أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد عودته رسميًا للساحة الفنية من جديد، بمسلسل درامي خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022، اذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ان شاء الله بدون مقاطعة يسعدنى ويشرفني ان أكون ضيفا عليكم فى رمضان القادم دعواتكم".

وكان قد شارك عبد الحميد جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهر خلالهم وهو مستلقي على الفراش يداعب كلبيه، وعلق على الصور قائلًا: "كاجو الولد اللى فوق السرير وجوكا البنت اللى جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام".

ويعود الفنان القدير توفيق عبد الحميد للفن، بعد غياب 11 عاما، من خلال مشاركته بمسلسل «يوتيرن» مع الفنانة ريهام حجاج، والذي يجسد من خلاله دور والدها، والمسلسل من بطولة ريهام حجاج، وعبير صبري، صفاء الطوخي، توفيق عبد الحميد، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة.

توفيق عبد الحميد يحدث ضجة بظهوره بصحبة الكلاب

و أحدثت صور الفنان القدير توفقيق عبد الحميد بصحبة عدد من الكلاب، ضجة عريمة على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، خاصة أنها تعد المرة الأولى للفنان في مشاركة صورة له مع الجمهور.

وفي أول تعليق لتوفيق عبد الحميد حرص على كشف السر وراء ظهوره مع هذه الكلاب، فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية mbc مصر: “الكلاب كائنات رقيقة وبديعة، ولديها قدرة غير عادية على فهم تعبيرات الوجه بصورة فطرية، ولم تكن لي صور شخصية من قبل على الفيسبوك حتى قررت أمس، نشر صورة لي مع كلابي التي تعيش معي في المنزل”.

وتابع توفيق حديثا موضحا: “الكلاب مرتبطة بيا بشكل غير طبيعي، لما بزعق مع حد فيهم وأخرجه، بيقعد يعيط على باب الغرفة لحد ما أدخله”.