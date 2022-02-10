/678678/مدرب-سلة-الزمالك-احنا-رقم-واحد-في-إفريقيا-والجمهور-هو-مفتاح-كأس-العالم

أكد الأمريكى ويل فويجت المدير الفنى لفريق سلة الزمالك أن اللاعبين فى مصر يخوضون المباريات بدون جمهور منذ سنوات، وهذا أمر صعب ولكن التواجد الجماهيرى فى كأس العالم للأندية سيكون حافز قوى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف: "جمهور الزمالك في القاهرة يصل إلى 40 مليون مشجع، وفي كأس العالم للأندية سيكون أكثر، لأنه يمثل قارة إفريقيا ومصر".

وزاد: "تمثيل الزمالك لمصر لأول مرة في بطولة كأس العالم، سيكون حافز لنا ولكل الجمهور العربي، في مونديال الأندية لكرة السلة".

واختتم: "استضافة مصر لكأس العالم للأندية لكرة السلة، من أكبر الحوافز للاعبي الزمالك في تحقيق رقم في البطولة، ووسط جمهوره".

كأس العالم للأندية 2022 بمصر

تستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية فى الفترة من الحادى عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، والتى تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادى الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادى الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

جمهور الزمالك في مباراة دوري أبطال إفريقيا

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وطالب رئيس النادي الجماهير بأن تؤازر الفريق في مباراة بطل أنجولا في ظل أهمية اللقاء، كما طالبهم بمساندة فريق السلة غدا في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في لقاء يجمع بين الفريقين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2021/2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في الساعة السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي.