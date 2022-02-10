سفير مصر بموسكو : نتابع مسألة احتجاز شحنات من صادرات البرتقال بالموانئ...

اجتمع السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، مع نائبة رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهة الإنسان Irina Bragina، حيث تمت مناقشة أسباب فرض إجراءات احترازية مؤقتة بتعليق نسبة من صادرات البرتقال المصري إلى روسيا.

وصرح السفير نزيه النجاري بأنه تم خلال الاجتماع البحث بشكل مفصل في الجوانب الفنية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لإيجاد حل لهذه المسألة. وأوضح السفير المصري أنه تم خلال الاجتماع تأكيد الاهتمام المشترك من قبل الجانبين بالعمل على تسوية الأمر بأسرع ما يمكن، خاصةً على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلديّن.

هذا، وقد قامت السفارة في موسكو بإجراء عدة اتصالات وعقدت عدة اجتماعات بالفيديو كونفرنس مع المسؤولين والمعنيين في القاهرة بصادرات البرتقال لبحث الحلول المطلوبة، ونقل وجهة النظر المصرية للجانب الروسي.

