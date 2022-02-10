محافظ الإسكندرية : حملات موسعة لمراقبة الأسواق والمنشآت لضبط المخالفات

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة مكبرة بنطاق حى ثانى العامرية، تنفيذًا لتكليفات المحافظ محمد الشريف، بضرورة مواصلة حملات مراقبة الأسواق والمنشآت؛ لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ اللازم نحو التصدى لشتى أنواع المخالفات.





وذكر حى ثانى العامرية فى بيان اليوم الخميس، أن الحملات أسفرت عن تحرير 5 محاضر عدم حمل الشهادات وتوافر الاشتراطات الصحية، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، و4 إنذارات لإداراة محل بدون ترخيص، و5 إنذارات رصد بيئى، وتحرير 11 محضر "غرامات": إشغال طريق ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وتم سحب عينات من الأغذية؛ لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، وإزالة 10 إشغالات وإعلانات مخالفة. وأضاف الحى أن إدارة التطهير بالحى قامت بتطهير وتقييم منطقة "نجع عبد الرواف" ومدرسة ووحدة صحة الناصرية الجديدة ومنطقة السفن وقسم شرطة العامرية ثان.

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