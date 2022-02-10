/678684/5-آلاف-مشجع-للزمالك-أمام-بترو-أتليتيكو-بدوري-أبطال-إفريقيا-2022

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وطالب رئيس النادي الجماهير بأن تؤازر الفريق في مباراة بطل أنجولا في ظل أهمية اللقاء، كما طالبهم بمساندة فريق السلة غدا في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في لقاء يجمع بين الفريقين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2021/2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في الساعة السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي.

مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا 2022

شهدت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 على العديد من المنافسات القوية، والمرتقبة بالاخص على جانب الأندية المصرية المشاركة في البطولة، بتواجد زعيم القارة السمراء النادي الأهلي المتوج بالبطولة 10 مرات، وغريمه المحلي والقاري الزمالك.

وتواجد الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2021، بعد تخطية الدور التمهيدي لدور المجموعات، بعد تخطية نادي توسكر الكيني.

المجموعة الرابعة: ساجرادا إسبرانسا "أنجولا" - بترو أتليتيكو "أنجولا" - الزمالك "مصر" - الوداد "المغرب".

ونجح الزمالك من التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز للنسخة الأخيرة، على حساب النادي الأهلي بفارق 6 نقاط، ليدخل بطولة دوري أبطال أفريقيا وهو حامل اللقب.

الزمالك وصيف البطولة

ويدخل الزمالك نسخة 2021 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بكل قوة في محاولة تحقيق البطولة، بعد ضياع نسخة 2019 امام الأهلي، والتي خسر فيها فريق مئة عقبة بثنائة مقابل هدف.

ونجح الزمالك من تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا خمسة نسخ، والتتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي بأربع نسخ، لياتي خلف النادي الأهلي صاحب العشرة ألقاب.

ويدخل الزمالك النسخة الحالية في محاولة تحقيق البطولة بكل قوته، بعد فشل الفريق في تحقيقها بنسخة 2016 أمام ماميلو صن داونز، وأمام النادي الأهلي 2019.