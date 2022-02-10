/678679/رغم-الهجوم-عليها-منى-زكي-تحتفل-بتصدر-أصحاب-ولا-أعز--الأكثر-مشاهدة-في-مصر

احتفلت النجمة المصرية منى زكي، بتصدر فيلمها «أصحاب ولا أعز» قائمة الأكثر مشاهدة في مصر، متجاهلة حملة الهجوم الشرسة التي شُنت عليها بسبب احتواء الفيلم على إيحاءات جنسية.

دوت الخليج يرصد احتفال النجمة منى زكي بتصدر فيلم «أصحاب ولا أعز» الأكثر مشاهدة.

تصدر فيلم أصحاب ولا أعز الأكثر مشاهدة

نشرت زكي اسكرين لتصدر الفيلم الأكثر مشاهدة عبر خاصية «استوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، دون التعليق عليها.

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمة فيلم أصحاب ولا أعز

وأصدرت المهن التمثيلية بيانًا على الفيلم، ونص على: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم'أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة".

وتابع البيان: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها :

أولًا: أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه.

ثانيًا: أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة.

ثالثًا: النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

ينتمي فيلم «أصحاب ولا أعز» لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم «أصحاب ولا أعز» يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.