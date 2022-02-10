"بتجيلي أفراح".. محمود الليثي يكشف لـ دوت الخليج مواقف محرجة يتعرض لها بسبب تشابه الأسماء

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يعيش عدد من نجوم الفن بعض الأزامات بسبب تشابه الأسماء، فمنهم الفنان محمود الليثي الذي يحمل نفس اسم المغني الشعبي محمود الليثي. ما يضعه في مواقف محرجة.

دوت الخليج

مواقف محرجة يتعرض لها محمود الليثي بسبب تشابه الأسماء

كشف الفنان محمود الليثي لـ دوت الخليج، مواقف محرجة يتعرض لها بسبب تشابه اسمه مع المغني الشعبي محمود الليثي، حيث قال: "ناس كتير بتكلمني على إني المطرب محمود الليثي و أنا بقيت بتكسفله وبتحرجله، لدرجة إني بقيت بستقبل طلبات لأفراح عشان أروح احييها".

محمود الليثي في فيلم معالي ماما

وعلى جانب آخر حضر الفنان محمود الليثي العرض الخاص لفيلم معالي ماما، الذي يجسد خلاله دور طبيب نفسي أمام النجمة بشرى ومجموعة من الأطفال حيث يقوم بعلاجهم.

فيلم معالي ماما

فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017. وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

أغنية فيلم معالي ماما

وسجلت بشرى الأغنية الدعائية لفيلمها الجديد معالي ماما، ونشرت صفحة الفيلم البرمو الدعائي للفيلم، والتى جاءت أسم الأغنية بعنوان “ماما ماما”. وتُعد الأغنية الدعائية لفيلم بشرى الجديد بكلمات المؤلف نور محمد، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي، كما قامت الأغنية بجمع الفنان محمود الليثي ونور إيهاب، وسولى، ياسين أمير.

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العرض الخاص لفيلم معالي ماما

وكانت نظمت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "معالي ماما"، عرضًا خاصًا لحضور أبطال وعدد من الفنانين والإعلاميين، والذي سوف يشهد الجمهور بإحدى السينمات الشهيرة بالتجمع الخامس. وحضر العرض الخاص الفنان محمد على رزق، ومحمود الليثي، كريم مغاوري والمخرج أحمد نور، وميرهان حسين فى أول ظهور لها بعد تعافيها من فيرس كورونا والفنانة دينا فؤاد.