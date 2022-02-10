/678675/التشكيل-الرسمي-للبنك-الأهلي-لمواجهة-سموحة-فى-الدوري-الممتاز

يدخل فريق البنك الأهلي مباراته اليوم الخميس، أمام نظيرة سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة سموحة

في حراسة المرمي: أحمد السعدني.

في خط الدفاع:محمد دبش – أحمد ياسين – عاصم صلاح – أسامة إبراهيم

في خط الوسط: أحمد سعيد- محمود السيد –محمد بسيوني – أسامة فيصل.

في خط الهجوم: محمد هلال – فادي فريد.

الجدير بالذكر أن حقق النادي الاهلي الفوز علي البنك وجاء هدف وليد سليمان من خلال كرة طولية من رامي ربيعة خلف مدافعي البنك الأهلي، ليستلمها وليد ويسقطها في الشباك من أعلى الحارس بطرقة ولا أروع.

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين النادي الأهلي والبنك الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في خامس وختام جولات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

حاول النادي الأهلي طوال أحداث المباراة أن يسجل أول أهداف اللقاء، والتي جاءت في أخطر الكرات من زياد طارق لاعب الأهلي، في الدقيقة 32 من عمر المباراة، والتي سددها بقوة لتمر أعلى مرمى البنك الأهلي.

موعد مباراة سموحة ضد الزمالك

يستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة امام نظيرة سموحة، والتي يوم الثلاثاء 15 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

لاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.