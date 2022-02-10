/678674/اللواء-محمود-توفيق-يستقبل--أمين-عام-مجلس-وزراء-الداخلية-العرب

إستقبل محمود توفيق وزير الداخلية، السيد الدكتور/ محمد بن على كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الذى يزور القاهرة حالياً للإعداد للإجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر القادم.

دوت الخليج

اللواء محمود توفيق يستقبل أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

وقد تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الإجتماع الوزارى المقبل للمجلس ، بالإضافة لإستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربى المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

ومن جانبه أشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الإرتقاء بالأداء الأمنى.

أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية

وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية فى إستراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة ، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من إهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع محيطها العربى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر صباح اليوم قراران رئاسيان، ونشرتهما الجريدة الرسمية:

الأول: القرار رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12-6-2019، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلي عضوية البنك.

والثاني: القرار رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة علي قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 12-10-2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك. ونشر القراران في الجريدة الرسمية.