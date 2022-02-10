الأرصاد: طقس شديد البرودة الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة ، حيث تتأثر البلاد برياح شمالية رطبة وباردة تؤثر على كافة الأنحاء كما تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس والأيام المقبلة انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية .

ويستمر تساقط الأمطار على الإسكندرية وباقي محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

القاهرة الكبرى 16 والصغرى 10

السواحل الشمالية 16 والصغرى 12

جنوب سيناء 19 والصغرى 14

شمال الصعيد 17 والصغرى 6

جنوب الصعيد 20 والصغرى 8.