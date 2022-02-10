/678644/تعاني-من-الإهمال-والتعديات-النائب-محمود-عصام-يطالب-بإنقاذ-طوابي-الإسكندرية

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها للحكومة ممثلة في وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية بشأن ترميم طوابي الإسكندرية وإنقاذها من الانهيار.

دوت الخليج

محمود عصام يطلب بانقاذ طواب الاسكندرية

وقال النائب: "أصبحت طوابي الإسكندرية معرضة للانهيار لعدة عوامل سواء بسبب الإهمال الشديد الذي تواجهه لغياب الترميم والمتابعة بشكل مستمر أو بسبب التعديات التي تواجهها في العديد من المناطق".

وأوضح عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، أن الظروف والتغيرات المناخية التي تشهدها مدينة الإسكندرية، أثرت أيضا بشكل كبير على الطوابي حتى أصبحت عرضة للانهيار.

وأكد محمود عصام، أن الطوابي واحدة من أهم العلامات المميزة بالإسكندرية والتي تم إنشاؤها فى عهد محمد علي باشا في عام 1805، ويصل عددها لنحو 21 طابية، المسجلين منها كأثر فقط نحو 12 طابية وبرجا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الطوابي تعرض عدد كبير منها للإهمال وتسبب في سقوطها والباقي يواجه أزمة كبيرة قد تودي بها إلى السقوط أيضا.

وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية من خلال المحافظة بوضع خطة لإنقاذ ما تبقى من هذه الآثار الشاهدة على عظمة مدينة الإسكندرية، مشددا على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصيانتها ورفع كفاءتها.

هذا ومن المقرر أن يصل المستشار حنفي جبالي، غدا على رأس وفد نيابي رفيح المستوى خلال زيارة رسمية للملكة البحرينية، وفقا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام البحرينية، ذلك بناء على دعوة رئيسة مجلس النواب البحرينية، السيدة فوزية بنت عبدالله زينل.