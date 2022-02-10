/678630/بالصور-استعدادات-المؤتمر-الصحفي-لمرتضي-منصور-بنادي-الزمالك

يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، لشرح كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الإنتخابية بنادي الزمالك، التي سوف تقام يوم الجمعة الموافقة 11 فبراير من الشهر الحالي.

وستتم عملية التصويت في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة مقسمة إلى عدة لجان سيعلن عنها، مرتضى منصور بالمؤتمر الصحفي الذي أعلن عنه.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.