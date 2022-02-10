/678622/دينا-عبد-الكريم-تطالب-بمراجعة-أداء-وتسعير-منظومة-إدارة-المخلفات-الطبية

تقدمت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، لمراجعة أداء وتسعير منظومة إدارة المخلفات الطبية لما تشكله من خطورة على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

دوت الخليج

منظومة المخلفات الطبية

وطالبت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، بضرورة عمل مراجعة شاملة لمنظومة إدارة المخلفات الطبية للمستشفيات و العيادات وجميع المنشآت الطبية، حيث أن الوضع الحالي يمثل كارثة صحية و بيئية لا يمكن السكوت عنها منها :

1- ارتفاع تكلفة رفع المخلفات الطبية من 4 جنبة للكيلو إلى عشرون جنيها للكيلو مما يعد ارتفاع غير منطقي أضر بالأكثر بالعيادات و المستوصفات الصغيرة التي ارتفعت عليها التكلفة بشكل كبير وشكلت عبئا إضافيا لبعضهم و اضطر بعضهم إلى حرق النفايات خارج المنظومة مما يعد خطرا بيئيا جسيما علينا دراسة أسبابه وتحمل مسئوليته.

٢- اقتصر شركات رفع المخلفات على شركتان فقط مما يعد احتكارا للخدمة و يعرقل اتاحة الفرص للمنافسة لصالح تقديم خدمة طبية افضل و اقل سعرا للمنشآت الطبية.

۳- تستضيف مصر خلال العام الحالي مؤتمر المناخ، وعليه يجب ان نكون واعين بخطورة حرق النفايات الطبية و العمال معالجة النقابات و سرعة اتخاذ اللازم لمنع بذور تلك المشكلة و إدارتها التي تبدأ من وزارة الصحة و تنتهي بوزارة البيئة.

وطالبت عضو مجلس النواب، بإحالة الطلب المقدم منها إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم.