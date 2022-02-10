«الصحة» تطلق 52 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من اليوم 10 وحتى 20 من شهر فبراير الجاري، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وغدًا بمنطقتي الشيخ بشير مركز الحسينية محافظة الشرقية، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبد الغفار» أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية يومي 11 و12 فبراير بمناطق صهرجت الصغرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وبرنشت حي شمال العياط محافظة الجيزة، ومنشأة نظيف مركز سمنود محافظة الغربية، وتفتيش السرو مركز فارسكور محافظة دمياط، والوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وواديي بئر زغير ومجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق المحاميد مركز أرمنت محافظة الأقصر، والزومرانية مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونجوع الصوامعة مركز طهطا محافظة سوهاج، واللواء صبيح -علي بن أبي طالب مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وأبوطالب مركز طامية محافظة الفيوم، والحلافي مركز سيدي غازي محافظة كفر الشيخ، ومير مركز القوصية محافظة أسيوط، وذلك يومي 12 و 13 فبراير.

ونوه «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية يومي 13 و14 فبراير في مناطق بنبان النموذجية مركز دراو محافظة أسوان، وحدربة – أبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل أخرى بمناطق وحدة الشهيد خيري الصحية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ومحلة الأمير مركز رشيد محافظة البحيرة، وشم القبلية مركز مغاغة محافظة المنيا، ومركز طبي الركن بحلوان مركز المعصرة محافظة القاهرة، وكوم بني مراس مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 15 و16 من شهر فبراير في مناطق الشيخ الشاذلي – أبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وطنان مركز قليوب محافظة القليوبية، والمركزية مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وأم القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية بمناطق الجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، وديبونو مركز أدكو محافظة البحيرة، والروضة مركز السنطة محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والسوالم مركز كفر سعد محافظة دمياط، والزيات محافظة مطروح، وكوم المؤمنين مركز قفط محافظة قنا، والمركز الحضرى مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وكوم ادريجة مركز الواسطى محافظة بني سويف، والمواساة مركز أدفو غرب محافظة أسوان، وزاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية، وذلك خلال يومي 16 و17 من شهر فبراير.

وذكرت "الصادق" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 17 و 18 فبراير بمنطقتي وحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وأبو عمران مركز كفر صقر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق كفر العرب مركز فارسكور محافظة دمياط، ووادى مكتب - وادي النديه مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، والمناجم حي الواحات البحرية محافظة الجيزة، و شبشير الحصة مركز طنطا ثان محافظة الغربية، وذلك يومي 18 و19 فبراير.

وأختتمت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 19 و 20 فبراير بمناطق جهينة الجنوبية مركز جهينة محافظة سوهاج، و شالما البلد مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، وكحك قبلى مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وبني خليفة مركز ناصر محافظة بني سويف، وكوم المنصورة مركز أبنوب محافظة أسيوط، ووحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والمنيرة مركز القناطر محافظة القليوبية.