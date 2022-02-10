وزيرة الهجرة: نقل مواطن مصري من السعودية لاستكمال علاجه بمصر

السفيرة نبيلة مكرم: تم تجهيز طائرة إسعاف مخصصه لنقل المواطن المصري بالتنسيق مع وزارة الطيران

وزيرة الهجرة تشكر الدكتور على جمعة ومؤسسة "مصر الخير" لتحملها تكلفة نقل المواطن إلى مصر

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن المصري بالسعودية (أ/ع)، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، لنقل المواطن المصري من السعودية إلى مصر في طائرة مجهزة، حيث أنه في غيبوبة ومرتبطا بجهاز تنفس صناعي وفق تقارير الأطباء المعالجين للحالة.

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الوزارة عملت على وجه السرعة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل حالة المواطن المصري، حيث تم التواصل والتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في جدة للوقوف على أبعاد واحتياجات الحالة الطبية، وقد أكدت القنصلية أن المواطن المصري (أ/ع)، يرقد في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي في الطائف، حيث أنه في غيبوبة كاملة ومرتبطا بجهاز تنفس صناعي، وفقا لتقارير الأطباء المعالجين للحالة، وعليه فتقدم اهل المواطن بطلب لنقله الى مصر لاستكمال علاجه بإحدى المستشفيات المصرية.

ووجهت وزيرة الهجرة عميق شكرها للدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، على استجابته السريعة وموافقته على تحمل المؤسسة تكاليف نقل الحالة من السعودية إلى مصر، دون تحمل أسرة المواطن اي نفقات نظرا لعدم قدرتها ماديا، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت مكرم أنها تواصلت مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، وتم التنسيق والاتفاق على توفير طائرة إسعاف طبية مجهزة، وفق التقارير الطبية لاحتياجات الحالة، حتى يتم نقله من السعودية إلى مصر، وفي الوقت ذاته تم التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، والذي أفاد باستقبال الحالة بمستشفى المطرية التعليمي عن طريق مركز الخدمات الطارئة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم أن القنصلية العامة المصرية بجدة أفادت أنه تم الإسراع في إصدار وثيقة سفر للمواطن المذكور وسهلت حصوله على تأشيرة خروج نهائي من السعودية مع إعفاءه من الغرامات المالية التي تقرها السلطات السعودية عادة في حالات تأخر المغادرة.

ومن جانبها، بعثت والدة وشقيقة المواطن المصري (أ/ع)، رسالة شكر وامتنان لدولة رئيس الوزراء والسفيرة نبيلة مكرم لجهد الحكومة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني للاستجابة لاستغاثتهم بنقله من السعودية إلى مصر، لاستكمال علاجه في إحدى المستشفيات المصرية، والتعامل باهتمام شديد لإنهاء كافة إجراءات نقله إلى مصر، كما وجها الشكر للدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" لتحمله تكاليف نقل أخيها من السعودية إلى مصر.