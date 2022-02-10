عاجل.. اعتماد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - اعتمد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسى الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى 2021 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 76.8 %، وبحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.





وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106487 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 105132 طالب وطالبة، أما إجمالى الناجحين بلغ عددهم 80770 طالب وطالبة. وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم رفع النتيجة على الموقع

https://kg-alex.com/nat2022/index.php وأوضح سعد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير الجارى وتستمر لمدة خمسة عشر يومـا، كما يحق لولى الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

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