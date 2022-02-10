رئيس «النيابة الإدارية» يهنئ المستشار بولس فهمى برئاسة المحكمة الدستورية

جدة - نرمين السيد - بعث رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عزت أبو زيد، برقية تهنئة للمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ بمناسبة تقلده منصبه القضائى الرفيع.





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