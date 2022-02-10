/678621/النائبة-هالة-أبو-السعد-تفتح-ملف-تعيين-أوائل-الجامعات

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بخصوص عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية منذ 2014 والى الآن، موضحة أن أوائل الخريجين بالجامعات المصرية هم صفوة شباب مصر، وخيرة أبنائها، فهم اجتهدوا وكافحوا كى يكونوا من الأوائل، ورغم الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد منذ عام 2014 والى الآن، إلا أنهم تحدوا كل ذلك وأصبحوا من الأوائل وتمكنوا من إحراز المراكز التعليمية الأولى.

دوت الخليج

تعيين خريجي الجامعات

وتساءلت النائبة هالة أبو السعد، هل يكون جزاء ذلك عدم تعيينهم وتركهم بلا عمل لدرجة وصل الحال بأكثرهم العمل فى مهن لا تتناسب ودرجاتهم العلمية أو شهاداتهم التعليمية.

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة، النائبة هالة أبو السعد، أن هناك توجيهات صادرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم وبالشباب ومساعدتهم على حياة كريمة، والاستفادة من طاقاتهم العلمية والتعليمية.

وأوضحت هالة ابو السعد، أن الحكومة رأت غير ذلك وكانت المكافأة إهمالهم وتركهم بلا عمل أو تعيين مما أصابهم بالمعاناة الشديدة منذ أكثر من 8 سنوات من البطالة وتردي أوضاعهم المعيشية والعمل في مهن لا تناسب مستواهم العلمي وتفوقهم. وطالبت هالة أبو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة، بفتح هذا الملف للوقوف على أسباب عدم تعيين أوائل الخريجين بالجامعات المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتقديرا لمكانتهم العلمية وتقدير الدولة لجهدهم المبذول لتفوقهم العلمي