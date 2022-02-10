التعليم العالى: إنشاء نادى لريادة الأعمال بمدينة الأبحاث العلمية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتورة منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول توقيع المدينة بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛ بهدف إنشاء نادى ريادة الأعمال بالمدينة بمقرها فى برج العرب.





وأشار التقرير إلى أن إنشاء نادى ريادة الأعمال، جاء فى إطار الدور الرائد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بما تملكه من إمكانات وقدرات بشرية وتجهيزات معملية مميزة، وذلك للاستفادة من الفرص المتاحة للمراكز البحثية بقانون حوافز الابتكار، وفى إطار مبادرة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بإنشاء "أندية ريادة الأعمال" بالمؤسسات البحثية لتكتمل منظومة دعم الابتكار وريادة الأعمال؛ لتحقيق الهدف الاستراتيجى للدولة فى العلوم والتكنولوجيا بتهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمى وتعميق التصنيع المحلى. وأوضحت الدكتورة منى عبداللطيف أن النادى يهدف إلى توفير قناة يمكن للشباب من خلالها الوصول إلى موارد ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التواصل مع رواد الأعمال فى المجتمع، ومشاركة الأفكار؛ بغرض تمكين الشباب وتشجيعهم على إنشاء أعمال ريادية، فضلا عن الانخراط فى المجتمع وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال من خلال تقديم فرص للتواصل والتعلم، وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال.

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