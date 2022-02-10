لأول مرة بالصعيد.. اعتماد برنامج المسرح للدراسة بـ«آداب سوهاج»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد برنامج "المسرح" بكلية الآداب، بنظام الساعات المعتمدة، وإلحاق اللائحة الدراسية الخاصة به بلائحة الكلية مرحلة الليسانس، ليصل مجموع البرامج الخاصة بالكلية إلى 11 برنامجا جديدا.





وأكد عبدالخالق أن إدارة جامعة سوهاج تسعى بشكل مستمر لإستحداث حزمة من البرامج الجديدة فى كل التخصصات بجميع الكليات، تتناسب مع وظائف المستقبل وتعد بمثابة تطوير شامل للعملية التعليمية، وربط لمخرحات التعليم بسوق العمل، للإسهام فى تحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال التعليم والتنمية الشاملة. وقال الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب، أن برنامج "المسرح" يعد الأول من نوعه فى صعيد مصر، موضحا أن البرنامج بنظام الساعات المعتمدة، ومدة الدراسة 4 سنوات بمصروفات خاصة تدفع على قسطين، ويمنح درجة الليسانس فى المسرح ويؤهل الخريحين للعمل فى مجال الديكور والموسيقى والتمثيل بالتلفزيون والإذاعة والمسرح والفرق الإستعراضية. جدير بالذكر أن تفعيل البرنامج يبدأ من العام الدراسى الجديد 2022 / 2023 ويقبل التحويل والراسبين من جميع الكليات المناظرة فى مجموعها لكلية الآداب، شرط اجتياز المقابلة الشخصية.

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