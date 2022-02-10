/678604/تامر-عبد-الحميد-طلب-ورجاء-من-الجمعية-العمومية-لنادي-الزمالك-مش-عيزين-مشاكل-الفترة-الجاية

تقام غداً الجمعة، انتخابات الزمالك، علي يوم واحد، المرشح علي قائمة رئاسة النادي مرتضي منصور، وأحمد سليمان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق عبر حسابة الشخصي"فيس بوك"بكره انتخابات نادى الزمالك وان شاء الله تعدى على خير".

وأختتم:"طلب ورجااااااء من الجمعيه العموميه لنادى الزمالك لو هتختار اختار قائمه كامله مش عايزين مشاكل الفتره الجايه".

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم بمقر النادي في ميت عقبة.

وسيكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، لشرح كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الإنتخابية بنادي الزمالك، التي سوف تقام يوم الجمعة الموافقة 11 فبراير من الشهر الحالي.

وستتم عملية التصويت في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة مقسمة إلى عدة لجان سيعلن عنها، مرتضى منصور غداً بالمؤتمر الصحفي الذي أعلن عنه.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.