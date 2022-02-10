«8 مليون جنية»..النائب محمد إسماعيل ينجح فى الحصول على اعتماد مالي لإنشاء كوبرى على مزلقان أبيس بالأسكندرية

/678602/8-مليون-جنيةالنائب-محمد-إسماعيل-ينجح-فى-الحصول-على-اعتماد-مالي-لإنشاء-كوبرى-على-مزلقان-أبيس-بالأسكندرية

نجح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى العصول على اعتماد مالي بقيمة 8 مليون جنية من وزارة التنمية المحلية، لإنشاء كوبرى لعبور المشاه على مزلقان أبيس بين منطقتي الموظفين و سكينة مناصفة بين محافظة الإسكندرية و وزارة التنمية المحلية.

دوت الخليج

إنشاء كوبري مزلقان ابيس بالاسكندرية

كوبري مشاة منظقة الموظفين

وكان تقدم النائب محمد إسماعيل من قبل بطلب إنشاء كوبرى مشـاة بمنطقـة المـوظفين و سكينه بمحافظة الاسكندرية وقـد تـم عمـل محـضـر تنسيقي بين هيئـة كبـاري السكك الحديدية وتمت الموافقة من محافظة الأسكندرية على تحمل تكلفة الإنشاء مناصفا مع وزارة التنمية المحلية.

وطالب إسماعيل بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل بالمجلس وبحث إمكانية إعفاء تنفيذ الكوبري من أعمال التهديدات وغلق المزلقان حفاظا على أرواح المواطنيين.

وكذلك الاجتماعات التى تبعته لتنسيق أعمال التنفيذ سواء بالمحافظة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ برئاسة السكرتير العام المساعد و الجهات المعنية للتنسيق و كذلك الاجتماع التنسيقى بين هيئة السكك الحديد و الحى و جهاز تعمير الساحل الشمالى بتاريخ ٢٠٢١/٩/١١.

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، موافقة 3 من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع القانون، وهم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات، والنائب احمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، فيما رفضت النائبة أميرة صابر مشروع القانون.