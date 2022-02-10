/678599/اختتام-فعاليات-الدورة-التدريبية-فى-النشر-العلمي-بجامعه-سوهاج

اختتم مركز تنمية القدرات والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية في النشر العلمي، لإكساب العديد من المهارات الفنية في طرق كتابة الأبحاث العلمية، والتي شارك فيها ٢٤ عضو هيئة تدريس من المرشحين للترقي لدرجات علمية، حيث حاضر فيها كل من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبدالعاطي الأستاذ بكلية العلوم.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن الدورة ناقشت أهم المشكلات التي تواجه البحث العلمي وما هي الحلول المقترحة من وجهة نظر المشاركين لحلها، وأثر ذلك على تطوير العملية التعليمية بالجامعة، موجهاً شكر لجميع القائمين على إدارة المركز، لما لمسه من عمل دؤوب في مواصلة عقد الدورات المختلفة على مدار العام.

اعتماد برنامج "المسرح" للدراسة بآداب سوهاج

على جانب اخر أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد برنامج "المسرح" بكلية الآداب، بنظام الساعات المعتمدة، وإلحاق اللائحة الدراسية الخاصة به بلائحة الكلية مرحلة الليسانس، ليصل مجموع البرامج الخاصة بالكلية إلى ١١ برنامج جديد.

وأكد "عبدالخالق"، أن إدارة الجامعة تسعى بشكل مستمر لإستحداث حزمة من البرامج الجديدة في كافة التخصصات بجميع الكليات، تتناسب مع وظائف المستقبل وتعد بمثابة تطوير شامل للعملية التعليمية، وربط لمخرحات التعليم بسوق العمل، للإسهام في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجال التعليم والتنمية الشاملة.

ومن جهته قال الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب، أن برنامج "المسرح" يعد الأول من نوعه في صعيد مصر، موضحاً أن البرنامج بنظام الساعات المعتمدة، ومدة الدراسة ٤ سنوات بمصروفات خاصة تدفع على قسطين، ويمنح درجة الليسانس فى المسرح ويؤهل الخريحين للعمل في مجال الديكور والموسيقى والتمثيل بالتلفزيون والإذاعة والمسرح والفرق الإستعراضية.

جدير بالذكر أن تفعيل البرنامج يبدأ من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ويقبل التحويل والراسبين من جميع الكليات المناظرة في مجموعها لكلية الآداب، شرط اجتياز المقابلة الشخصية.

ومن جانبه قال الدكتور حسان النعماني، أن الدورة جاءت في إطار رؤية واستراتيجية قطاع الدراسات العليا لخدمة العملية البحثية، موضحاً أن الدورة هدفت إلى إكساب المتدربين المهارات المتعلقة بالنشر العلمي، وكيفية إعداد البحث للنشر، وآلية اختيار المجلة العلمية الملائمة لذلك، وأيضاً كيفية التعامل مع الهيئة التحريرية وفنيات كتابة الجزئيات المختلفة للبحث العلمي.

ومن جهته قال الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن الدورة تعد ضمن حزمة برامج البحث العلمي المطلوبة للترقي، موضحاً أن الدورة نظمت على مدار يومين، وشارك فيها ٢٤ متدرب من أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة والمرشحين للترقي لدرجات علمية أعلى.

يذكر أن مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، مختص بتقديم برامج تدريبية لتأهيل المرشحين لمناصب الإدارة العليا والقيادات الأكاديمية، ومنها ما يختص بالبحوث والنشر العلمي.