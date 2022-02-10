صحيفة مغربية: أشرف بن شرقي يخطر لاعبي الزمالك بعدم التجديد

كشفت تقارير صحفية عن جلسة مصيرية تحسم تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى جناح نادى الزمالك بين إدارة الزمالك واللاعب من أجل الاتفاق بشكل نهائي على التمديد.

وذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية أن عقد اللاعب سينتهى مع نهاية الموسم الكروى الحالى، وأنه أخبر أصدقاءه فى الفريق الأبيض عن عدم رغبته فى استمراره مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات لم تتوقف بين بن شرقى وإدارة نادى الزمالك خلال الفترة الماضية لإقناعه بتجديد عقده والاستفادة من قدراته الفترة المقبلة.