وزير التعليم العالي ينعي الدكتور إبراهيم مخلص عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية...

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور إبراهيم مخلص أستاذ جراحة المسالك البولية وعميد كلية الطب جامعة الإسكندرية الأسبق، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته بقدر ماقدم للعلم والمرضى والكلية والجامعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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