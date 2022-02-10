محافظ القليوبية: اعتماد 178 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ولفت إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن، وتغيير واقعهم إلى الأفضل، والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ القليوبية، اليوم الخميس، لأعمال رصف الطبقة النهائية لشارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها بطول 400م والذى يعد شارعا رئيسيا بالمدينة، ويشرف على تنفيذه مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، حيث تم تسوية ورفع مطابق الصرف الصحى لتتناسب مع مستوى الرصف، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات القياسية.

وأشار المحافظ فى بيان اليوم إلى أن مديرية الطرق والنقل قد نفذت خلال الفترة الماضية أعمال كشط الطبقة الأسفلتية بسمك 5سم بطول الطريق، بالإضافة إلى رفع المطابق وتطهير بالوعات المطر وإنشاء بالوعات أمطار جديدة بالشارع، وتم رصف الطبقة السطحية بسمك 5 سم بطول الشارع.

وأكد المحافظ حرصه الشديد على المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات التى تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كل العقبات، مشيرا إلى أهمية العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع التنبيه على هذه الشركات بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة.