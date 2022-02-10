بيطرى الغربية: تحصين 99 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه بلغ 99 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022.





وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية - فى بيان اليوم الخميس، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 133 ألف حيوان من "الأبقار"، و42 ألفا من "الضأن"، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة. وأشار إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس "كورونا". وطالب أنور، جميع المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجان ثابتة متمركزة بأماكن أو تلك الأخرى المتنقلة، مؤكدا أن التحصينات آمنة وفعالة.

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