موعد اختبارات المتقدمين لوظيفة فى شركة مياه سوهاج (3 فترات)

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب إن الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظيفة محصل وقارى بالعمولة تعقد بجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة يوم 15 فبراير الجارى فى تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 مساء، ومقسمة على 3 فترات كل فترة لمدة ساعة واحدة فقط.





وأشار مصطفى كامل مستشار الشركة لشؤون الموارد البشرية إن الشركة ستعلن على موقعها الإلكترونى www.scww.com.eg كشف بأسماء المتقدمين للاختبارات وتوقيت اختبار كلا منهما ورقم اللجنة ورقم الجلوس ومقر اللجنة بكلية التجارة بجامعة سوهاج، على أن يحضر المتقدمين للاختبارات قبل الموعد المعلن بنصف ساعة. جدير بالذكر أن الفترة الأولى تبدأ التاسعة صباحا حتى العاشرة صباحا وتجرى الاختبارات لـ 1085 من مركز ومدينة سوهاج، و513 من مركز أخميم، و203 من مركز المنشأة، و196 من مركز ساقلتة، على أن تبدأ الفترة الثانية من 11 إلى 12 ظهرا وتجرى الاختبارات لـ 470 من مركز جهينة، و914 من مركز المراغة و478 من مركز البلينا، و165 من مركز دار السلام على أن تبدأ الفترة الثالثة فى تمام الواحدة حتى الثانية ظهرا وتجرى الاختبارات لـ 632 من مركز طما، و751 من مركز طهطا، و518 من مركز جرجا.

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