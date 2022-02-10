«بعد ضمه لمشروعات الخزانة العامة المتعثرة»..الشيوخ يناقش طلب النائبة هيام فاروق لاستكمال المرحلتين الـ 3 و4 من المتحف الأتوني

/678591/بعد-ضمه-لمشروعات-الخزانة-العامة-المتعثرةالشيوخ-يناقش-طلب-النائبة-هيام-فاروق-لاستكمال-المرحلتين-الـ-3-و4-من-المتحف-الأتوني

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس تامجاي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة والرابعة من المتحف الأتوني بالمنيا.

دوت الخليج

المتحف الأتوني بالمنيا

تجدر الإشارة إلى أن النائبة هيام بنيامين، عضو مجلس الشيوخ، نجحت في ضم مشروع المتحف الأتوني ضمن مشروعات الخزانة العامة للدولة كأحد المشروعات المتعثرة.

وكانت بنيامين، قد تقدمت باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجه إلى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، في شهر أكتوبر الماضي، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، مع وضع جدول زمنى تفصيلى للانتهاء من أعمال التشطيبات والعرض المتحفي، وهو مشروع متعثر على مدار نحو 19 عاما.

ويتطلب استكمال المشروع تكلفة قدرها ٢٥٠ مليون جنيه مصري فقط، فيما توقف العمل به عند المرحلة الثاثلة .

وناقشت لجنة السياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الاقتراح، بحضور اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة للشئون المالية والإدارية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة.

وطالبت نائبة التنسيقية بضرورة عرض الأمر على وزارة التخطيط لإدراج مشروع المتحف الأتوني ضمن مشروعات خطة عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ، كأحد المشروعات المتعثرة، وهو ما استجابت له الوزارة وبنك الاستثمار القومي، وتقديم توصية عاجلة بضرورة ضم المشروع لمشروعات الخزانة العامة للدولة، ومخاطبة وزارة السياحة والآثار لإدراج المتحف ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للعام الجاري.

تم بدء العمل فى مشروع تطوير المتحف الأتوني على 3 مراحل، انتهت الأولى في 2007، بتكلفة 50 مليون جنيه، وشملت أعمال الهيكل الخرساني ومباني المتحف الرئيسي، والتشطيبات للمباني الملحقة ومنها مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتيريا، ومحلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات، ثم استكملت مراحل تنفيذ المتحف عام 2014، وشملت المرحلة الثانية واجهات مبنى المتحف الرئيسي، وأعمال التكييف المركزي، والمصاعد، وأعمال شبكة المياه، ومبنى مركز الشرطة السياحي، بتكلفة 55 مليون جنيه وفى أواخر العام قبل الماضي بدأ العمل فى المرحلة الثالثة والأخيرة، بتكلفة 73 مليون جنيه، والتي تشمل أعمال التشطيبات الداخلية لمبنى المتحف الرئيسي، واستكمال الأعمال المدنية بالموقع العام، إلى جانب جميع أعمال الكهرباء، واستكمال أعمال التكييف والحريق.

ويتكون المتحف الأتونى بالمنيا من 14 قاعة للعرض المتحفى، وقد يصل عدد القطع الأثرية المقرر عرضها عند افتتاحه إلى 10 آلاف قطعة أثرية، والقاعة الرئيسية تحكى تاريخ مدينة المنيا عبر العصور المختلفة أما باقى القاعات فتحتوي على قطع أثرية تسرد تاريخ وفن الفترة الآتونية، إضافة إلى مسرح وسينما وقاعة مؤتمرات تسع حوالي 800 فرد ومكتبة أثرية ومنطقة بازارات بها 19 بازارًا، و5 بحيرات صناعية تطل على النيل، وعددًا من الكافيتريات، إضافة إلى مبنى إداري به مركز لتدريب العاملين وآخر لإحياء الصناعات والحرف التراثية.