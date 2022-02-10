/678586/عبدالحفيظ-نسعى-للفوز-بالبرونزية-في-مواجهة-الهلال-السعودي

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة الهلال السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية لتحديد المركز الثالث والرابع، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

وقال عبدالحفيظ : تابعنا مباراة الهلال وتشيلسي أمس، وبالتأكيد ستكون مباراتنا صعبة أمام الهلال".

وواصل:" أثف في لاعبي الاهلي وقدراهم علي تخطي الهلال السعودي وتقديم عرض يليق بهم وبالقلعة الحمراء، وتحقيق الفوز لإسعاد جماهير النادي التي تؤازرهم في كل مكان.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 10 – يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة يوم 22 من فبراير الجاري، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

ويعود الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة يوم 8 من مارس.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الأهلي أمام فيوتشر في آخر مبارياته بالدوري

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.