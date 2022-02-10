/678585/محمد-الشناوي-يواصل-برنامجه-التأهيلي-وأشعة-جديدة-في-القاهرة

يواصل محمد الشناوي حارس مرمى بالنادي الأهلي، التأهيلية في الجيم بشكل يومي، وذلك للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني اثناء المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد أبوعبلة طبيب الفريق :" إن إصابة الشناوي في العضلة الخلفية في تحسن مستمر، مشيرا إلى أن اللاعب سيخضع لأشعة على العضلة الخلفية بعد عودته إلى القاهرة.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 10 – يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة يوم 22 من فبراير الجاري، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

ويعود الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة يوم 8 من مارس.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الأهلي أمام فيوتشر في آخر مبارياته بالدوري

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.

أحداث المباراة بين الفريقين

وحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء بعد هجمة خطيرة لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر قام الأول بعرقلته بعد خروجه الخاطئ من مرماه، كان سيتسبب في هدف لفيوتشر.

وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.