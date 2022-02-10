«تطبيق إلكتروني للمعلومات السياحية عن مصر..مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية» 4مقترحات لنواب التنسيقية على طاولة الشيوخ الإسبوع المقبل

/678578/تطبيق-إلكتروني-للمعلومات-السياحية-عن-مصرمد-فترة-توفيق-أوضاع-الجمعيات-الأهلية-4مقترحات--لنواب-التنسيقية-على-طاولة-الشيوخ-الإسبوع-المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة الاسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، إضافة إلى مناقشة عدد من الطلبات والاقتراحات المقدمة من النواب، حيث يناقش المجلس 4 مقترحات مقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني للمعلومات السياحية عن مصر، ومد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، إضافة إلى انشاء أبليكيشن خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين، واستكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني بالمنيا.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب بالشيوخ

ويرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي|، تفاصيل الطلبات الأربعة المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي من من المقرر مناقشتها فى الجلسة العامة الإسبوع المقبل.

طلب النائب محمود القط لإنشاء تطبيق إلكتروني للمعلومات السياحية عن مصر

وكان تقدم النائب محمود القط، أمين سر لجنة الاعلام والثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، موجها الى وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العناني، بشأن إنشاء تطبيق الكتروني يكون شاملا كل ما يهم السائح من أماكن سياحية و متاحف و اسعار استرشادية و خط ساخن للتواصل مع وزارة السياحة.

تطبيق الكتروني

واشار النائب محمود القط فى الاقتراح المقدم منه، إلى أن العالم يشهد تطورا كبيرا فى التطبيقات الالكترونية والذكاء الاصطناعي واصبح اعتماده الاكبر على التطبيقات الالكترونية فى الحصول على البيانات والمعلومات، موضحا أنه طبقا للتوجه العالمي منذ بداية الجائحة فالعالم يتجه إلى عودة الحياة إلى طبيعتها وتلاحظ مؤخرا عودة السياحة فى العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، مطابا بضرورة وجود تطوير فى الترويج السياحي والمعلومات عن المقاصد السياحية والاسعار الاستراشادية فى تطبيق الكتروني يكون بين يدي كل من هو مهتم بالسياحة فى مصر.

المذكرة الايضاحية

وأوضح محمود القط، أن العالم يشهد عودة ملحوظة للسياحة بعد التوجه العالمي للتعايش مع كورونا وتبذل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها جهود كبيرة للاستقبال السائحين باجراءات تواكب المعايير الدولية، لافتا إلا انه مازال هناك بعض الخطوات التي سوف يكون لها تأثيثر ايجلبي ليس على السياحة فقط انما على استدامة السياحة وأهمها وجود تطبيق الكترونمي يكون به كل ما يخص السياحة فى مصر.

ثانيا :

هذا التطبيق لن يكون دعاية عن المعالم السياحية فى مصر فقط وانما يجب أن يشمل اسعار استرشادية عنكل ما يخص السياحة من أماكن إقامكة ومواصلات وغيرها نمن البيانات السعرية الهامة للسائح.

ثالثا: يكون التطبيق سهل التدوال على الهواتف المحمولة ويكون به رقم خط ساخن من وزارة السياحة للسائحين وبه أيضا وسيلة استفسار عبر ايميل أو واتس اب و به اعلانات البيانات الاحصائية والاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة مع كورونا.

هذا التطبيق سيكون الحل الامثل للسائح للاطمئنان أنه لن يتعرض للابتزاز أو لجشع النفوس الطامعة وسيكون دعاية مستدامة عن مصر سهلة التدوال فى كل انحاء العالم.

طلب النائب محمد عمارة بشأن انشاء أبليكيشن خاص بوزارة الرياضة وربط مراكز الشباب رقميا

وكانت ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة امين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بشان انشاء ابليكشن خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين بحضور ممثلي الحكومة .

طلب النائب محمود تركي بشأن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

وكان مجلس الوزراء، استجاب للمقترح برغبة الذي تقدم به النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وفق المقترح سوف يتم مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

كان تركي، قد تقدم مسبقاً بهذا المقترح وتمت مناقشتة في اللجنة المختصة والموافقة عليه من جانب الحكومة في حينها.

طلب النائبة هيام فاروق لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة والرابعة من المتحف الأتوني بالمنيا

نجحت النائبة هيام بنيامين، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضم مشروع المتحف الأتوني ضمن مشروعات الخزانة العامة للدولة كأحد المشروعات المتعثرة.

وكانت بنيامين، تقدمت باقتراح برغبة موجه إلى وزير السياحة والآثار، في أكتوبر الفائت، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، مع وضع جدول زمنى تفصيلى للانتهاء من أعمال التشطيبات والعرض المتحفي، وهو مشروع متعثر على مدار نحو 19 عاما.

ويتطلب استكمال المشروع تكلفة قدرها ٢٥٠ مليون جنيه مصري فقط، فيما توقف العمل به عند المرحلة الثاثلة .

وناقشت لجنة السياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الاقتراح، بحضور اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة للشئون المالية والإدارية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة.

وطالبت نائبة التنسيقية بضرورة عرض الأمر على وزارة التخطيط لإدراج مشروع المتحف الأتوني ضمن مشروعات خطة عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ، كأحد المشروعات المتعثرة، وهو ما استجابت له الوزارة وبنك الاستثمار القومي، وتقديم توصية عاجلة بضرورة ضم المشروع لمشروعات الخزانة العامة للدولة، ومخاطبة وزارة السياحة والآثار لإدراج المتحف ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للعام الجاري.