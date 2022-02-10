/678593/لأجل-توت-عنخ-أمون-تلاميذ-أسبان-يهدون-متحف-الحضارة-40-لوحة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، علم تذكاري و 40 لوحة عن المعالم السياحية والأثرية فى مصر، والتي رسمها 40 تلميذا من الصف الأول الابتدائي بمساعدة معلمهم بمدرسة "نوسترا سينورا ديل كارمن”، في قرية توري دي لا رينا بإشبيلية بأسبانيا.

دوت الخليج

وسلم المستشار الثقافى الأسباني كانديدو كريس، هذه اللوحات إلى الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، في بادرةٍ ودية.

مبادرة من أجل توت عنخ أمون

ويأتي تنفيذ تلك اللوحات من قبل التلاميذ بإحدى مدارس أسبانيا ضمن المبادرة الثقافية التي أطلقتها مدرسة نوسترا سينورا ديل كارمن الأسبانية تحت عنوان "التجول بالمتاحف المختلفة بالعالم"، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

وقد جاءت هذه المبادرة تأكيدًا على أهمية علم المصريات وولع العالم بالحضارة المصرية العريقة، حيث قدم معلم المدرسة إبداعات التلاميذ عبر السفارة الأسبانية بالقاهرة لإهدائها للمتحف، ما يعكس حرص السفير الأسباني رامون كسارس على دعم العلاقات المصرية الأسبانية وزيادة تعرف الشعب الأسباني على المعالم السياحية الأثرية فى مصر.

الأثار والسياحة تدعو هؤلاء التلاميذ لزيارة مصر

فيما قام الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، بالتعاون مع لمياء كامل، مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، بدعوة هولاء التلاميذ عبر مقطع فيديو قصير لزيارة مصر والاستمتاع بمشاهدة معالمها السياحية والأثرية وخاصة المتحف القومى للحضارة المصرية.

الأثار تعلن الكشف عن خبيئة لمواد التحنيط بأبو صير

وفي سياق آخر، كانت وزراة السياحة والآثار قد أعلنت أمس الأربعاء، نجاح البعثة الأثرية التشيكية التابعة للمعهد التشيكي لعلم المصريات، في الكشف عن خبيئة لمواد التحنيط في أبو صير، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري داخل مجموعة من آبار الدفن التي تعود إلى عصر الأسرة ٢٦ وتقع في الجزء الغربي من جبانة أبو صير.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخبيئة تم العثور عليها داخل بئر ضخم تبلغ قياساته 5.3 × 5.3 متر، وعمق أكثر من 14 مترًا، ويحتوي على مواد للتحنيط فريدة من نوعها، تتكون من 370 إناء فخارى كبير الحجم مقسمة إلى ١٤ مجموعة تضم كل مجموعة من ٧ إلى ٥٢ إناء.

وأضاف، وزيري في بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، أمس أن هذه الأواني بها بقايا مواد كانت تستخدم أثناء عملية التحنيط، مشيرا إلى أنه تم العثور في المجموعة العلوية من الأواني على أربعة أواني كانوبية من الحجر الجيري فارغة ومنقوش عليها نصوص بالكتابة الهيروغليفية باسم صاحبها وهو شخص يدعى واح إيب رع-مري نيت، ابن السيدة إرتورو.

من جانبه، أشار الدكتور ميروسلاف بارتا، رئيس البعثة، إلى أن موسم 2021 كان جزءًا من مشروع طويل الأمد يهدف إلى الكشف عن الآثار التي تعود إلى حقبة كان المجتمع المصري القديم يبحث فيها عن وسائل جديدة لكيفية الحفاظ على الهوية المصرية الفريدة، لافتا إلى أن مقابر أبو صير، والتي تم بناؤها بطريقة مماثلة لهرم زوسر الشهير" أشهر ملوك الأسرة الثالثة من الدولة القديمة"، لعبت دورًا رئيسيًا في إظهار الثقافة المصرية الفريدة من نوعها، والتي تم التعبير عنها من قبل الحقب المصرية في تلك الفترة.