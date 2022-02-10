/678588/وزيرا-الإنتاج-الحربي-والزراعة-يبحثان-مستجدات-مشروع-تطوير-حديقتي-الحيوان-والأورمان

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووفد مرافق لسيادته، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان"، وذلك بحضور برنارد هاريسون استشاري المشروع، وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

دوت الخليج

تطوير حديقتي الأورمان والحيوان

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرص الوزارة على المشاركة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان" في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء كافة الحدائق وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفسًا للمواطنين، حيث تقوم الجهات المعنية بهذا الملف بالسعي نحو تحويل حديقة الحيوان بالجيزة إلى حديقة رائدة من نوعها في المنطقة خاصةً في ظل ما تتمتع به من قيمة أثرية وتاريخية حيث تعد أول حديقة حيوان أقيمت في الشرق الأوسط وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم، إلى جانب تطوير حديقة الأورمان التي تعد أحد أكبر الحدائق النباتية في العالم.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء متابعة مستجدات هذا الملف والوقوف على آخر ما وصلت إليه الدراسات التي تتم عن طريق استشاري المشروع، مضيفًا أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها بما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالحدائق التاريخية والتراثية وبالشراكة مع الخبرات المحلية والدولية العريقة في هذا المجال وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية، وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من بحث دراسة التطوير المقدمة من الشركة المختصة سوف يتم عرضها على اللجنة المشكلة من دولة رئيس مجلس الوزراء لتطوير حديقتي الحيوان والاورمان.

وأضاف "القصير" أنه سوف يتم تطوير الحدائق التابعة للوزارة لتكون بمستوى راقٍ وعصري إلى جانب رفع كفاءة الخدمات بها مؤكداً على وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التى تعود بالنفع على المواطنين.

بدوره أشاد برنارد هاريسون استشاري المشروع بما تبذله الحكومة المصرية من جهود خلال السنوات الأخيرة لتطوير كافة قطاعات الدولة ومنها تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع سيحقق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين ويعيد مكانة حديقتيّ "الحيوان" والأورمان" كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها في المنطقة من خلال إعادة تطويرها وتحديثها بشكل كلي.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وقد حضر اللقاء المهندس/ محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والسيد/ محمد فؤاد مترجم والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس/ ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والمهندس/ هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما حضر اللقاء الدكتور/ محمد الفرجاني مستشار السيد رئيس مجلس الوزراء، وحضر من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي كل من المهندس/ مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور/ محمد رجائي المشرف على حدائق الحيوان والدكتور/ علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتور/ عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.