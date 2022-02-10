محافظ الغربية يفتتح مشروعات خدمية بالسنطة والمحلة بتكلفة 8 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الخميس، عددا من المشروعات التعليمية والخدمية بالغربية، بحضور النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والمهندس أحمد حلمى مدير هيئة الأبنية التعليمية.





وبدأ محافظ الغربية جولته بافتتاح أعمال التوسعة بمدرسة عزبة عرفان للتعليم الأساسى التابعة لإدارة السنطة التعليمية، بإجمالى 13 فصلا للمرحلة الابتدائية، كاملة الخدمات على مساحة 21 ألف متر مربع وبقيمة إجمالية 3.5 مليون جنيه، كما افتتح أعمال التوسعة بمدرسة محمد عبد الحكيم عبد الله زناتى للتعليم الأساسى التابعة لإدارة السنطة التعليمية بإجمالى 13 فصلا للمرحلة الابتدائية، كاملة الخدمات على مساحة 38 ألف متر مربع وبتكلفة مالية 4.4 مليون جنيه. وتابع المحافظ جولته بافتتاح مسرح مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، والذى تم تطويره وتحديثه على مساحة 300 متر مربع بقيمة إجمالية 380 ألف جنيه من خلال المشاركة المجتمعية لأولياء الأمور. وفى سياق آخر، تفقد المحافظ أعمال تطوير شارعى العباسى القديم وسوق الليمون بعد تطويرهما بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع المحافظة، مشيدا بجهود أهالى المحلة فى تطوير الشارعين، موجها باستكمال أعمال الإنارة وتوحيد واجهات المحلات.

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