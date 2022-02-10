السياحة: افتتاح قصر محمد على بشبرا بعد تجديده خلال الشهر الحالى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه من المقرر افتتاح قصر محمد على بمنطقة شبرا، خلال الشهر الجارى، بعد أعمال تجديده واستعداده لاستقبال زواره من المواطنين المصريين والسائحين من مختلف بلدان العالم، مؤكدة أن أعمال التجديد بالقصر تمت بأيدى مصرية 100%.





وأضافت الدكتورة سها بهجت خلال الندوة التى نظمها مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة مصر بالكويت، بعنوان "أهم الوجهات السياحية المصرية"، وذلك عبر برنامج "زووم"- أن هناك العديد من الافتتاحات السياحية والأثرية التى ستقوم بافتتاحها الدولة المصرية قريبا، ومنها متحف عواصم العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعتبر الوحيد من نوعه فى العالم، إذ يضم كل أوجة وملامح العواصم االتى أتخذتها الدولة المصرية على مر التاريخ.

وأشارت إلى المتحف المصرى الكبير، سيتم افتتاحه قريبا، مؤكدة أن التجول والمشاهدة داخل المتحف الكبير تحتاج لعدة أيام من السائح، مشيرة إلى كبر مساحته وتعدد أقسامه المتنوعة.

ودعت الدكتورة سها بهجت كل المواطنين الكويتيين إلى زيارة متحف قصر البارون، والذى يعتبر من أجمل متاحف العالم؛ لما يتمتع به من رونق وتصميم معمارى فريد ومميز، مشيرة إلى أن كافة أبناء الجالية المصرية بالكويت هم سفراء للدولة المصرية فى الترويج السياحى لها وجذب السائحين لمشاهدة مصر الجديدة وما حققته الدولة المصرية مؤخرا من إنجاز تم على أرض الواقع جعلها مركزا جديدا للجذب السياحى على مستوى العالم.

وقال سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت إن السفارة المصرية بالكويت تعمل على نقل ما هو تم على أرض الواقع فى مصر من تحديث وتطوير وتنمية حقيقية للبنية التحتية لدخول عصر الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن ما تم إنجازه وما يتم تحقيقه على أرض الواقع من اكتشافات أثرية وافتتاحات للمتاحف الكبرى ما هو إلا إهداء من الدولة المصرية للحضارة الإنسانية.

ونوه السفير أسامة شلتوت بالزيادة الكبيرة فى عدد رحلات الطيران بين مصر والكويت خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة المصرية ترحب بأشقائها من دولة الكويت؛ لزيارة بلدهم الثانى مصر كوجهة سياحية مميزة تضم كافة الجوانب السياحية الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية والأثرية.

قام بإدارة الندوة عبر برنامج زووم الملحق الثقافى بسفارة مصر بالكويت الدكتور عماد حشيش، ووجه، خلال الندوة، أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت والمهتمين بالحركة الثقافية والسياحية من المواطنين الكويتيين عددا من الاستفسارات التى تتعلق بالسياحة فى مصر والإجراءات المطلوبة للسفر والتمتع بمشاهدة المتاحف وعمل جولات سياحية فى المدن السياحية والأثرية المصرية.