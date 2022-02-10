محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لمشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - واصل أسامة القاضى، محافظ المنيا، متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء ومديرى المديريات الخدمية، والهيئات والجهات التنفيذية، ومهندسى دار الهندسة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.



وجه المحافظ، ممثلى شركتى الاتصالات والغاز، بالإسراع فى إنجاز معدلات تنفيذ الأعمال المكلفين بها، بقرى المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بهدف توفير كل الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.



شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات، مؤكدا أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين، دون تحملهم أى أعباء، وموجها بالإشراف والمتابعة من قبل الجهات المختصة على كل المقاولين المكلفين بالأعمال الجارى تنفيذها لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل وفى الوقت المحدد للانتهاء منها.



كما وجه المحافظ، رؤساء المدن المستهدفة، بالتنسيق مع مهندسى دار الهندسة، لمتابعة الأعمال الإنشائية، حيث إنهم المسؤولون عن متابعة المشروعات والإشراف عليها فى مراحل التنفيذ، واستلام المشروعات عند الانتهاء منها، وتلافى أى ملاحظات قد تظهر أثناء المشروع.



وناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة فى قطاعات: (توصيل الغاز الطبيعى -الاتصالات -مياه الشرب –مشروعات الصرف الصحى –الهيئة العامة للأبنية التعليمية - قطاع الصحة)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها.