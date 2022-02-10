جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تشمل إنشاء بوابة رئيسية لمدينة الفيوم، وتوسعة طريق القاهرة/ الفيوم، بداية من قرية الإعلام حتى ميدان عبد المنعم رياض بالطريق الدائرى حول مدينة الفيوم، وتجميل الجزيرة الوسطى للطريق، وطلاء أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها، إضافة لاستكمال البلدورات وطلائها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطوير المدخل الرئيسى لمدينة الفيوم بطول كيلو ونصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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