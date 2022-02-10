31 ألف وظيفة.. تفاصيل تعيينات جديدة فى الجهاز الإدارى للدولة

جدة - نرمين السيد - وحظر قانون الخدمة المدنية أى قرارات تعيين منفردة دون مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد موافقة رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 على أن: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وتبدأ وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إجراء مسابقة مركزية فى يوليو المقبل؛ لتعيين 30 ألف معلم لسد العجز فى بعض التخصصات على مستوى مدارس الجمهورية، ومن المقرر الإعلان فى غضون أيام قليلة عن الشروط والمستندات والتخصصات المطلوبة، ثم فتح باب التقديم إلكترونيا وفق جدول زمنى محدد.

وتفتح وزارة الأوقاف باب التقديم على شغل ألفى وظيفة شاغرة اعتبارا من يوم 15 فبراير الجارى حتى 2 مارس المقبل، حيث تسعى الوزارة للتعاقد مع عدد 1000 متقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس، و1000 عامل وذلك بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

ويتم التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة https://jobs.caoa.gov.eg/، والتى تحتوى على الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة،

ويشترط بالنسبة لوظائف العمال ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما، والحصول على أقل من المتوسط-إعدادية عامة أو أزهرية، مرفقا المستندات الآتية: الصورة الشخصية، صورة الرقم القومى وجه أول سارية، صورة الرقم القومى وجه ثانى سارية، صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)، شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة)، صورة المؤهل، صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.

أما عن وظائف إمام وخطيب ومدرس فيشترط يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام، والحصول على مؤهل عال أزهرى على ألا يقل التقدير العام التراكمى للمتقدم عن (جيد)، مرفقا المستندات الآتية: الصورة الشخصية، صورة الرقم القومى وجه أول سارية، صورة الرقم القومى وجه ثانى سارية، صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)، شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة)، صورة المؤهل، صورة المؤهل الأعلى إن وجد، صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

تبدأ وزارة الموارد المائية والرى تلقى طلبات تعيين 240 مهندسا تخصصات (كهرباء، حاسب آلى، ميكانيكا، اتصالات ومدنى) من يوم 20 فبراير الجارى حتى 7 مارس المقبل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة https://jobs.caoa.gov.eg/، والتى تحتوى على الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.

ويشترط فى المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها: اجتياز التدريب اللازم الذى تتيحه الوزارة لشغل الوظيفة بنجاح وفقا لما تحدده جهة العمل، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، إجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلى وتطبيقات، ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

وأعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الصحة والسكان لتعيين عدد 20 بإدارة الوحدات المتخصصة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، فى وظيفة أخصائى وقاية من الإشعاعات، ويتم التقديم إلكترونيا عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الالكترونية اعتبارا من 6-2-2022 حتى 2-3-2022.

ويشترط فى المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها الإلمام الجيد باللغة الإنجليزية بما يتلائم مع طبيعة العمل، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، وألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام، والحصول على مؤهل عال-بكالوريوس علوم تخصص فيزياء حيوية أو بكالوريوس علوم تخصص الفيزياء.

ويجب ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم للوظيفة بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، وأن يقر المتقدم بقبول العمل فى أى مكان بمصر وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.