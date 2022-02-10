صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى العلاقات الأخوية بين مصر والجزائر

وقالت الصحيفة، تحت عنوان "السيسى وتبون يتوافقان على دعم مؤسسات الدولة الليبية" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر إلى دفع أطر التعاون بين البلدين قدما على شتى الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادى وتعظيم حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية، من خلال الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسى الوزراء بالبلدين فى أقرب وقت، فضلا عن تعزيز التعاون الأمنى والعسكرى بين البلدين الشقيقين.
ولفتت الصحيفة، إلى أن الرئيس السيسى أعرب خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون أمس عن اعتزازه بزيارة أخيه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الذى حل ضيفا عزيزا على مصر.
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