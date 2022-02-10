/678573/أيمن-محسب-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-انتشار-مخلفات-المباني-والأتربة-بأحياء-القاهرة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، بشأن انتشار مخلفات المباني والأتربة والردش بعدد من أحياء محافظة القاهرة، وتقاعس المحافظة في التنسيق مع رؤساء الأحياء المختلفة لحل الأزمة.

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وقال محسب، إن المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، تشهد حالة غير مقبولة من زيادة تراكمات الأتربة والردش ومخلفات المباني بكافة أحيائها، ناهيك عن انتشار الإشغالات بعدد كبير الشوارع والأحياء ومنها على سبيل المثال " الكابلات، ترعة الإسماعلية، الحرية، ترعة الجبل المشروع، التروللي".

أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار مخلفات المباني والأتربة بأحياء القاهرة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وزيادة شكاوى مواطني محافظة القاهرة في العديد من أحيائها، بسبب ضعف أداء الأحياء وزيادة التراكمات في الشوارع وكذلك عدم الاهتمام بمنظومة النظافة وانتشار المقالب العشوائية، بشكل يلقي علامات استفهام حول قيام محافظ القاهرة بدوره كما يجب.

تقاعس من قبل المحافظ في متابعة أداء رؤساء المحليات

وأكد محسب، أنه يتضح من ذلك أن هناك تقاعس من قبل المحافظ في متابعة أداء رؤساء المحليات وكذلك عدم قيامه بدوره في التنسيق مع رؤساء الاحزاب، وقلة جولاته التفقدية في مناطق المحافظة وخاصة الأحياء ذات الحاجة إلى ضبط ومتابعة، متابعا: ليس ذلك فحسب بل أن الأزمة الأكثر كارثية، هي شكاوى المواطنين من وجود فساد ومحاباة من قبل مسئولي الأحياء في التصالح في مخالفات البناء، وبالطبع المحافظ مسئول مسئولة مباشرة عن ذلك.

ولفت عضو مجلس النواب، أن محافظة القاهرة هي العاصمة ولا يمكن تحت أي حال قبول تقصير من قبل المسئولين عنها وخاصة المحافظ، خاصة وأن لديها الإمكانيات والموارد لتحقيق أعلى معدل من الانضباط ومواجهة الأزمات المتراكمة كالقمامة والتعدي على الشوارع وغيرها، ومن الكارثي عدم القدرة على التعامل مع تراكم القمامة أو ضعف منظومة الصرف وغيرها.