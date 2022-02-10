/678569/أولى-حفلات-الهضبة-في-مصر-لعام-2022-تعرف-على-أسعار-التذاكر

يقوم الهضبة عمرو دياب بالإستعداد لإحياء حفل في ساحة المنارة مركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك غدًا الموافق 11 فبراير، وتعد أول حفلات عمرو دياب في مصر للعام الجديد 2022.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل أولى حفلات عمرود ياب في مصر لعام 2022 وذلك خلال السطور القادمة.

أولى حفلات 2022 لعمرو دياب

يستعد عمرو دياب لإحياء أولى حفلات العام الجديد 2022، ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل العديد من أغانيه الجديدة، إضافة إلى بعض من أشهر أغانيه القديمة، ويحضر مفاجأة كبيرة لجمهوره.

أسعار تذاكر الحفل بالمنارة

كشفت الشركة المنظمة عن أسعار تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب وهي مقسمة إلى 3 فئات هي عادية و Fan Pit و VIP.

والعادية Regular يبلغ سعرها 500 جنيه، والثانية Fan Pit يبلغ سعرها 800 جنيه، والثالثة VIP يبلغ سعرها 2500 جنيه.

شروط دخول حفل المنارة

شددت الشركة المنظمة إلى أنه ممنوع دخول أطفال أقل من سن 10 سنوات، وعدم إصطحابهم مطلقًا.

تفتح الأبواب في الساعة 3 مساء، يبدأ الحفلة في الساعة 5 مساء، سيتم غلق الأبواب في الساعة 8 مساء، إتاحة متاحة على بوابة ٣ المنارة آرینا.

تفاصيل حفل عمرو دياب بالمنارة

ومن المقرر أن يتم رفع الحفل شعار "كامل العدد"، خاصةً أن هذا الحفل يعد الأول للفنان عمرو دياب، في القاهرة بعد غياب فترة طويلة عن إحياء الحفلات الغنائية الجماهيرية بالقاهرة.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر الخاصة والتي انقسمت إلى ثلاث فئات، وجاء سعر الفئة الأولى بمبلغ 2500 جنيه، والفئة الثانية جاءت بمبلغ 800 جنيه، أما الثالثة والأخيرة فطرحت للجمهور بمبلغ ٥٠٠ جنيه، ومن المقرر أن تفتح أبواب دخول الجمهور للحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً مع منع دخول الأطفال أقل من 10 سنوات مطلقًا.

أغاني عمرو دياب

يقدم الهضبة عمرو دياب الميدلي الشهير الذي يضم أغنياته القديمة التي مازال يرددها الجمهور ومنها: “حبيبي يا نور العين”، “العالم الله”، “ليلي نهاري”، “لو عشقاني”، “تملي معاك”، وغيرها من الأغنيات الأخرى.

كما يقدم عمرو دياب، لجمهوره خلال الحفل، باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية القديمة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: “يا أنا يا لأ”، “اتقل”، “انت الحظ”، “كتر من قربك”، “خلي الحجر ينطق”،”رايقة”، “انت الحظ”، “ببتدي م الزيرو” وغيرها من الأغنيات التي قام بطرحها خلال الفترة الماضية.